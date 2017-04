A manhã de terça-feira, dia 18, foi de movimentação no Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia em função de dois atropelamentos. O primeiro ocorreu na rua José Venâncio Finger na frente do Colégio Vidal Ramos Jr, por volta das 7h20. A vítima foi uma mulher, de iniciais J. A. J., de 48 anos. Ela sentia bastante dores na região do quadril e tornozelo, além suspeita de fratura de clavícula. Segundo informações do condutor do veículo Tempra, com placas de Concórdia, o sol teria atrapalhado a visão do motorista e causado o acidente.

O segundo acidente aconteceu por volta das 07h30, no entroncamento das Rua Luiz Delfino com a 29 de julho. Uma mulher de iniciais A. R. S. C., de 40 anos, sofreu luxação no punho direito, ela foi atropelada por caminhonete S10, placas de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).