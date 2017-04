O jovem de 25 anos, que se envolveu em uma briga durante um baile em Jaborá, na madrugada de domingo, se apresentou com seu advogado ontem, na Delegacia de Catanduvas. Ele é suspeito de ter agredido João Paulo Tomasi, 22 anos, que morreu no Hospital de Joaçaba, horas mais tarde.

O supeito prestou esclarecimento e alegou legítima defesa. Ele é morador de Presidente Castello Branco e poderá responder pelo crime em liberdade.

O fato aconteceu por volta de 1:30 da manhã. De acordo com os relatos, a briga iniciou em função de que o suspeito e o agredido se desentenderam quando um pedia espaço para o outro, para sair com o carro do local do evento. O SAMU foi acionado e encaminhou Tomaso ao Hospital Santa Terezinha de Joaçaba. Ele não resistiu e morreu por volta de 9h.

Assim que concluído, o Inquérito será encaminhado ao Ministério Público de Catanduvas.