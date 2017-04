Agravo pede a reinclusão de outros réus no processo contra a chapa Pacheco/Massocco.

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina pautou para a Sessão desta terça-feira, dia 18, o julgamento do recurso movido pelos partidos PCdoB, PSOL, PSC e o candidato a vereador César Téchio pedindo a manutenção de outros réus no processo que trata do pedido de cassação da chapa Pacheco/Massocco, vencedora da última eleição em Concórdia.

Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a retirada do nome de outras pessoas, que teriam participado do processo de compra de voto através por combustíveis, havia sido aceita em primeira instância.

Esse recurso chegou a ser analisado pelo TRE no último dia cinco, mas um pedido de vistas de um dos desembargadores fez com que o julgamento desse agravo fosse marcado para esta terça-feira. Até o momento, há um voto pedindo a manutenção do nome dessas pessoas neste processo.

O mérito do processo movido por esses partidos e candidato ainda segue em análise na primeira instância.