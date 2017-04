Fase Oeste do Estadual de Amadores será discutida na próxima sexta-feira

Acontece na sexta-feira, dia 21, a primeira reunião para tratar da organização da Fase Oeste do Estadual de Amadores. O encontro será realizado no Auditório da Prefeitura de Xanxerê, a partir das 9h.

O campeonato é organizado pela Liga Esportiva do Oeste Catarinense, Leoc. No dia 29 desse mês, acontece o Congresso Técnico e o início do campeonato está previsto para o dia 21 de maio.

A expectativa é que o Alto Uruguai Catarinense terá a representação do Juventude de Lindóia do Sul e do Cruzeiro de Itá.