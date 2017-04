Na última semana, foi realizado o Congresso Técnico do Campeonato Municipal Amador de Bocha – Duplas edição 2017 sendo confirmada a participação de 18 equipes. O campeonato terá início no dia 05 de maio com rodadas realizadas nas sextas-feiras à noite.

CHAVE "A"

1 GUARARAPES C

2 RIO CLARO C

3 RIO CLARO B

4 DIVISA DAS ÁGUAS D

5 DIVISA DAS ÁGUAS B

6 RESTAURANTE PRADELLA A

CHAVE "B"

1 GUARARAPES B

2 RIO CLARO F

3 RIO CLARO A

4 DIVISA DAS ÁGUA C

5 RESTAURANTE PRADELLA B

6 PASSO DAS ANTAS A

CHAVE "C"

1 GUARARAPES D

2 GUARARAPES A

3 RIO CLARO D

4 RIO CLARO E

5 DIVISA DAS ÁGUAS A

6 PASSO DAS ANTAS "B"

(Fonte: Prefeitura de Xavantina)