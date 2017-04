Galo do Oeste agora é o quinto colocado na classificação do campeonato.

O Concórdia Atlético Clube subiu mais duas posições na classificação geral da Copa SC de Futebol Sub-20. No fim de seman, o Galo do Oeste ganhou do Operário de Mafra, por 2 a 0. Com o resultado o CAC foi a sete pontos e agora figura na quinta colocação. Na próxima rodada, o time da Capital do Trabalho encara o Inter de Lages, fora de casa, no sábado, dia 22.