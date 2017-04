A Associação Concordiense de Futsal terminou a primeira rodada na 14ª colocação na primeira rodada da Liga Nacional de Futsal. A confirmação da posição foi dada no começo desta semana pela organização do campeonato. A ACF perdeu na estreia para o Foz Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Portanto, está sem nenhum ponto.

Na próxima sexta-feira, dia 21, o time do técnico Morruga recebe o Sorocaba, no Centro de Eventos, a partir das 21h30.