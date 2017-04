O Ministério Público da Comarca de Ipumirim denunciou os dois autores de assassinato em Lindóia do Sul por homicídio triplamente qualificado. A decisão saiu na última semana. José Giliard dos Santos e Erisvaldo Pereira de Oliveira são acusados do assassinato de José Marcelo da Silva. O crime ocorreu no dia primeiro de abril no interior de uma residência, no centro de Lindóia do Sul. A vítima foi morta degolada.

Conforme a denúncia, assinada pelo promotor, o crime ocorreu por meio cruel, motivi fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os dois acusados estão recolhidos no Presídio Regional de Concórdia. Os envolvidos, acusados e vítima, são naturais do estado do Pernambuco e estavam trabalhando em uma agroindústria no Vale da Produção.

(Com informações do repórter André Krüger).