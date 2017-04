Apenas a gasolina e o diesel S10 apresentaram redução no valor médio em Concórdia, na última semana. A informação consta no levantamento semanal que é feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O preço médio da gasolina caiu de R$ 3,77 para 3,76 o litro nos postos pesquisados em Concórdia. Já o diesel S10 teve redução de R$ 3,16 para R$ 3,13 no valor médio.

Os demais itens permaneceram de preço médio, como o etanol em R$ 3,61, o diesel em R$ 2,99 e o gás de cozinha, o botijão, em R$ 49,50. O preço médio é definido levando em consideração o maior e o menor preço praticado, em Concórdia.