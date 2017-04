Onze candidatas se inscreveram para participar do Concurso Miss Concórdia 2017. O prazo para inscrição encerrou no último sábado, dia 15. A escolha está marcada para o dia 19 do próximo mês, às 19h na Casa da Cultura.

Conforme a Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, que está organizando o evento, a partir de agora haverá o levantamento da documentação das inscritas e a apresentação oficial se dará na quarta-feira, dia 19, na Prefeitura de Concórdia.

O concurso terá premiação em dinheiro, além de outros prêmios. A vencedora irá representar Concórdia por um ano em eventos locais, regionais e estaduais, além de participar da disputa do Miss Santa Catarina.