Uma motocicleta com placas de Concórdia foi furtada durante o domingo, dia 16, em Seara. O fato foi regustrado na rua Nereu Ramos, no centro do município. O veículo estava na garagem de uma residência e a proprietária sentiu falta da moto por volta das 7h. Trata-se de uma moto Honda CG 125 Fan, ano 2009, com placas MGE 1933.