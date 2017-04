Uma parte das detenções se deu em função do tráfico de drogas.

Durante o feriadão de Páscoa, a Polícia Militar de Concórdia realizou nove prisões em flagrante. Também neste período foram cumprindos seis mandados de busca e apreensão de adolescentes. Os números constam no levantamento de ações feitas pela corporação durante o período.

Conforme o relato, na última quarta-feira, dia 12, houve a prisão de quatro homens pelo crime de furto e abate de gado, receptação de animal e infração de medida sanitária preventiva.

Na quinta-feira, dia 13, ocorreu a prisão de três homens pelo crime de tráfico de drogas e a apreensão de um adolescente pelos memso motivo.

Na sexta-feira, 14, a Polícia Militar capturou um menor de idade que estava realizando manobras perigosas com uma motocicleta, próximo a uma praça, onde se encontravam diversas crianças. De acordo com a Polícia Militar, durante a operação, alguns populares tentaram investir contra as guarnições. Eles teriam arremessando pedras e madeiras. Foi necessário o emprego de tecnologia não letal para conter os cidadãos exaltados, sendo realizada a prisão em flagrante de um homem por desacato e resistência.

Ao final das operações no Bairro Santa Rita foi restabelecida a ordem e o sossego público, permanecendo o policiamento ostensivo no local.

Ainda no dia 14, no bairro Frei Lency, a operação culminou na prisão em flagrante de um homem pelo crime de tráfico de Drogas.

Soma-se a operação de captura dos dois adolescentes foragidos do CASEP de Concórdia, realizada pela Polícia Militar de Irani.