Irmão mais novo do suspeito, que também estava no veículo, alegou ser usuário e foi liberado.

Apenas um dos irmãos detidos em Concórdia durante o feriadão de Páscoa irá responder pelo crime de tráfico de drogas detido no Presídio Regional de Concórdia. O suspeito de iniciais, D.P.P, de 23 anos, foi pego em flagrante com 56,3 gramas de maconha e 4,4 gramas de cocaína dentro do carro durante abordagem policial, na João Suzin Marini, na tarde da última sexta-feira, dia 14. Ele estava em companhia do irmão, também de iniciais D.P.P, de 22 anos, que foi liberado por ter afirmado em depoimento na delegacia que era apenas usuário de drogas.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, durante os fatos, o telefone do suspeito tocou e no outro lado da linha alguém pedia pela entrega da droga. Em diligências, a PM foi até a residência dos dois detidos, no Loteamento Frei Lency. Lá os policiais localizaram mais 1,630 kg de maconha, jogos de vídeo game PS3, um televisor da marca Philco, uma caixa de som amplificada da marca Fran e mais R$ 2.726,86 em espécie.

(Com informações do repórter André Krüger).