Ele foi detido no último sábado com cocaína e maconha

O jovem L.P.B, de 23 anos detido em uma abordagem da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na região de Nova Brasília no final da tarde do sábado, dia 15, que foi preso em flagrante, com 10 "buchas" de cocaína e dois baseados de maconha, irá responder pelo crime em liberdade.

Ele teve Audiência de Custódia já na tarde do domingo e responderá em liberdade, porém, com algumas restrições, como por exemplo, proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 dias sem prévia comunicação ao juízo. Também terá que se recolher no período noturno (das 20h às 06h) e comparecer em juízo assim que solicitado.

O caso :

Dois jovens foram abordados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na região de Nova Brasília no final da tarde deste sábado, dia 15. L.P.B, de 23 anos, foi preso em flagrante. Ele possuía 10 "buchas" de cocaína e baseados de maconha.



De acordo com os policiais, os jovens transitavam com uma moto em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, L.P.B jogou uma sacola no mato. A guarnição fez a abordagem e conseguiu recuperar o pacote com a droga. Os jovens disseram que iriam participar de uma festa na região.



A PM foi acionada para auxiliar na condução dos rapazes até Central de Polícia. Depois de prestar depoimento, L.P.B foi conduzido ao Presídio e o condutor da moto, liberado. Ele vai responder um Termo Circunstanciado.

Informações - Repórter André Krüger