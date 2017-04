O Acordo Coletivo, que prevê o reajuste de 6% aos servidores públicos municipais de Concórdia, foi assinado pelo prefeito Rogério Pacheco e o presidente do Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia e Região (SSMCR), Tayson Baseggio, no início da tarde da segunda-feira, dia 17. Na sequência, o documento, bem como o Projeto de Lei, que prevê alteração na redação da Lei Complementar nº 730, beneficiando, se aprovado, todos os servidores e agentes políticos ativos com auxílio alimentação, foram encaminhados para a Câmara de Vereadores. A votação deve ocorrer na terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de abril.

Se aprovados, o benefício e o reajuste serão pagos na folha deste mês, bem como os valores retroativos a março, data base da categoria. A Administração Municipal ofereceu 6% de reajuste, sendo 1,31% de aumento real, mais vale alimentação de R$ 200,00 mensais – já com a incorporação das cinco cestas básicas e peru, que é entregue em dezembro -, além de um abono de R$ 240,00 em dezembro.

Mas a assembleia da categoria, realizada no último dia 11, optou em manter as cestas básicas e o peru. Assim, os trabalhadores escolheram receber o auxílio alimentação de R$ 170,00 – que terá um reajuste de 13,3% em relação aos R$ 150,00 que foram pagos até janeiro de 2017 – um abono de R$ 230,00 em dezembro e as cinco cestas básicas (calculadas em R$ 64,00 cada) e o peru (que já com o reajuste de 6% custará R$ 37,00 à prefeitura). A Administração Municipal pagará auxílio alimentação também aos servidores que estão afastados por doenças e as servidoras que estão em licença maternidade. Estes dois grupos não tinham direito ao benefício em anos anteriores.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia),.