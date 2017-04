O advogado de defesa de Pamela Luci Tunis Guterrez, envolvida no caso da maior apreensão de maconha realizada em Concórdia, encaminhou ao Tribunal de Justiça um novo pedido de prisão domiciliar, que deverá ser analisado nos próximos dias pelo judiciário. Esta não é a primeira vez que a defesa faz essa apelação. Nas outras ocasiões, foram negados outros pedidos de liberdade provisória e habeas corpus.

A defesa alega que a acusada tem dois filhos menores e que necessitam da presença da mãe.

Além de Pamela Luci Tunis Guterrez, foram presos Lucas Rodrigues Assis, Emerson Leite Aguiar e Fabiano de Oliveira Ramos. Todos foram detidos com mais de 84 quilos de maconha, no dia 11 de outubro de 2016. Foi a maior apreensão de maconha da história do município.

A abordagem foi no Posto da Policia Militar Rodoviária, no Distrito de Santo Antônio.

Os quatro seguiam para o Rio Grande do Sul com a maconha que foi apreendida.

(Com informações do repórter André Krüger).