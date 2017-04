Aconteceu na última semana a entrega da minuta do convênio da Epagri/Ciram com a Prefeitura de Concórdia visando aprimorar o sistema de monitoramento do rio dos Queimados e seus afluentes. A entrega do documento foi feita pelo presidente da Epagri Luiz Hesmann ao prefeito Rogério Pacheco.

Agora, a Prefeitura fará a análise dos detalhes desse documento com a Assessoria Jurídica.

O objetivo desse convênio é auxiliar o município de Concórdia na coleta de dados sobre grandes volumes de chuva para a tomada de decisões. O assunto vinha sendo tratado desde o início do ano.

Conforme o secretário-adjunto do Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wágner Bee, a Epagri tem a Ciram, que é um braço de monitoramento climático da instituição. Dentre os principais objetivos está a de informar a população, através de SMS, sobre riscos de alagamentos em áreas de risco.