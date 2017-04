Eles sugerem estudos de viabilidade para que as duas ruas voltem a ter estacionamento do dois lados

O empresário Gilberto Coldebella e representantes da ACIC, CDL e Sindilojas, estiveram na Prefeitura na manhã desta segunda-feira, dia 17, para apresentar a proposta de mudança no trânsito em partes das ruas Marechal Deodoro e rua Doutor Maruri, na área central de Concórdia.

O prefeito Rogério Pacheco o vice Edilson Massocco, o presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara (PR), e o líder do governo, Fabiano Caitano (PSDB), além da equipe técnica da Secretaria de Urbanismo e Obras participaram da reunião.



O grupo de empresários apresentou uma proposta que sugere um redimensionamento das vias, para que se possa colocar em alguns trechos, estacionamento dos dois lados. Coldebella explicou que para se chegar aos números apresentados para um possível redimensionamento foram analisadas outras ruas do próprio município, normas técnicas do trânsito brasileiro, além de exemplos, do tamanho das rodovias brasileiras e também do Mercosul. “Não estamos querendo provocar um retrocesso, apenas constatamos que é possível, então o pedido de um estudo técnico está sendo feito, para que pelo menos, possamos fazer um teste. Caso não funcione, podemos recuar”, relatou o empresário.

Ele também alega que uma rodovia, que tem intenso fluxo de caminhões, a pista possui em média 3,50 metros de largura, dimensão suficiente para a trafegabilidade. Segundo Coldebella, algumas das pistas das ruas centrais de Concórdia têm 3,90 metros. Para os empresários, se essa largura fosse reduzida para 3,20 metros, em média, será possível manter as três pistas e ainda proporcionar estacionamentos dos dois lados da via. Ele citou como exemplo as ruas Dr. Maruri e Marechal Deodoro. “Há exceção em alguns trechos, que se afunilam, mas um estudo técnico poderia fazer este levantamento com maior precisão”, sugeriu o empresário.

O prefeito Rogério Pacheco afirmou que além de ouvir os empresários terá também que ouvir a outra “fatia” da população. “Vejo como bem positiva esse diálogo, pois pelo apresentado trata-se de um redimensionamento das pistas, uma reorganização. Nossa equipe técnica irá fazer as análises juntamente com a Empresa Via 11, que fez o projeto das mudanças. Depois voltaremos a conversar”, adiantou.