O sábado véspera de Páscoa foi bastante movimentado na cidade de Concórdia. Segundo a CDL, não foram apenas os estabelecimentos especializados em chocolates e doces que venderam bem nesta data, as lojas de perfumaria, beleza e livros também se destacaram. O crescimento geral no volume de vendas ficou entre 1% e 2%, comparando com a Páscoa do ano passado.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, diz que a entidade fez uma pesquisa na manhã de hoje e constatou que a venda registrada nos ramos de supermercados atendeu a expectativa de incremento de 3%. “Os demais setores tiveram bastante movimento, porém, os valores agregados aos produtos foram menor”, enfatiza o presidente.

Depois da Páscoa, o foco dos comerciantes é o Dia das Mães, em 14 de maio. “É uma das datas mais importantes para o comércio. Vamos criara algumas ações especiais para tentar atrair o máximo de consumidores”, afirma Maciel.

A CDL de Seara avaliou as vendas de Páscoa no município de forma positiva. Em Seara houve um incremento que varia de 4% a 5%, em relação ao mesmo período do ano passado.