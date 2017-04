A licitação já homologada e dentro de 20 dias a empresa vencedora deve entregar as três máquinas que serão utilizadas para serviços de manutenção de estradas e trabalhos da agricultura. O valor investido no rolo, na patrola e na escavadeira é de aproximadamente R$ 1 milhão.

O secretário de Transportes, João Reitel, destaca que os equipamentos vão dar mais agilidade aos serviços. “Estão chegando na hora certa, pois estávamos com o parque de máquinas defasado. Além disso, são equipamentos novos que não vão nos dar problemas e despesas com manutenção”, pontua ele. “Também temos a questão de agilidade. O novo rolo compactador, por exemplo, pesa 11 mil quilos e compacta 32 toneladas, enquanto este que temos, é menor, compacta apenas 11 toneladas”, relata Reitel.

Ele também ressalta a forma de trabalho no interior. “A gente fez um planejamento. As máquinas iniciam em uma comunidade e só saem de lá quando terminam o serviço. Isso tem dado resultado, já temos 70% das estradas em boas condições de trafegabilidade. A gente fez a reabertura, tiramos as pedras e cascalhamos”, detalha o secretário