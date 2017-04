Uma motociclista ficou ferida em uma colisão envolvendo moto e carro, na Rua Domingos Machado de Lima, no início da manhã desta segunda-feira, dia 17. A condutora da motocicleta Biz com placas de Peritiba, de iniciais, D.M.F.,de 25 anos sofreu ferimento no joelho e suspeita de fratura no punho direito. No veículo Bora com placas de Concórdia, o motorista de iniciais M.M.R, de 38 anos não sofreu ferimentos. Danos de média alta nos veículos. A Polícia Militar foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).