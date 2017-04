Duas delas foram presas na Operação Fim de Festa, realizada em parceria com a Polícia Civil no mês passado em Seara. Os dois suspeitos presos são André Rogowski, conhecido como Treze, e Lucimar José Ferrazzo, o Sem Terra. Treze e Sem Terra tiveram a prisão preventiva decretada e estão detidos no Presídio Regional de Concórdia. Eles foram denunciados por associação ao tráfico de drogas.

Conforme a investigação realizada pela Polícia Civil e Ministério público, com o auxílio de escutas telefônicas e mensagens enviadas via aplicativos, os dois são responsáveis pela comercialização de grande quantidade de drogas em Seara e em municípios da região. Para o promotor Michel Eduardo Stechinski, os suspeitos fizeram “ajuste para uma duradoura atuação em comum, a fim de praticar o tráfico ilícito de drogas na comarca de Seara e região, auferindo lucro fácil e indevido, às custas da desagregação social e da degradação pessoal alheia”.

Segundo as investigações realizadas, Lucimar Ferrazzo seria o “homem de confiança” de André Rogowski. A venda da droga acontecia basicamente através de mensagens de WhatsApp, além de ligações telefônicas. O esquema envolvia, além de diversos consumidores identificados na investigação, outras pessoas da cidade que também distribuíam drogas.

André Rogowski também foi denunciado por atos de traficância. De acordo com o Ministério Público, ele já praticava o tráfico de drogas antes mesmo de se associar a Ferrazzo e comandaria todo o esquema em Seara. A denúncia alerta que “percebeu-se a intensa movimentação do denunciado principalmente na venda de cocaína, do que se conclui que ele vendeu, transportou e entregou drogas em diversas oportunidades a inúmeros usuários”. Lucimar Ferrazzo também foi denunciado por atos de traficância, já que ele distribuía as drogas adquiridas por Rogowski. Ferrazo tem várias passagens policiais e Rogowski já respondeu à ação penal por tráfico de drogas.

Denúncia

Um terceiro suspeito segue foragido. Adenilson Rosa, o Mica, seria o responsável por vender a droga distribuída em Seara e região. Na residência de Mica, em Chapecó, a polícia localizou drogas, dinheiro, arma e munições. Ele foi denunciado por atos de traficância e posse de arma e munições.

(Fonte: Folha Sete de Seara).