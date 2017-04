A Polícia Militar de Concórdia deteve um motorista dirigindo sob efeito de álcool e com munições deflagradas no interior do veículo. O fato foi registrado na tarde do domingo, dia 16, na 29 de Julho, no centro de Concórdia.

Conforme a PM, foi parado um Royale, com placas de Concórdia. O condutor de iniciais R.Z, de 20 anos, passou pelo teste do bafômetro, onde foi constatado 0,22 mg/l. Debaixo do tapete do motorista, foram achadas três cápsulas de munições, calibre 38, já deflagrada.

O condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.