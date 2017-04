A moto, que tem placa de Concórdia, bateu em um caminhão com placas de Guarantã do Norte, MT. Na colisão o condutor da motociocleta, D.P.P. de 21 anos, teve vários ferimentos. O acidente aconteceu no domingo, dia 16, por volta de 19:30h na BR 282 km 434, no sentido Vargem Bonita.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Irani, que atenderam a vítima no local, ela apresentava escoriações em diversas partes do corpo e relatava sentir fortes dores na região abdominal e na região do ombro direito. O jovem foi conduzido ao Pronto Atendimento de Irani. Já o motorista do caminhão não se feriu.