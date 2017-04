Grêmio fica no empate com o Novo Hamburgo

O empate em 1 a 1 deste domingo, na Arena, no jogo de ida da semifinal do Gauchão, faz o Grêmio rumar ao Estádio do Vale e desvantagem para encarar o Novo Hamburgo no confronto da volta. Mas não chega a tirar a calma de Renato Gaúcho. Na entrevista coletiva após a partida, o comandante admitiu que sua equipe teve uma atuação oscilante dentro de casa, mesmo com força máxima, mas se mostrou tranquilo acerca da classificação à final do estadual.

Neste domingo, o Tricolor contou com o retorno de Pedro Geromel e teve sua formação ideal pela primeira vez desde que Léo Moura passou a atuar pelo meio-campo. Mas a equipe não conseguiu se impor para construir a vitória contra o Noia, dono da melhor campanha da primeira fase do estadual. A qualidade do rival, aliás, foi bastante exaltada por Renato após o jogo.

– A nossa equipe teve altos e baixos. É sempre difícil. Temos que valorizar a partida que o próprio Novo Hamburgo fez. Fez boa partida em termos de marcação. A nossa equipe não jogou tão bem quanto nos outros jogos. Então, eu falei para vocês. É uma partida de 180 minutos. Os primeiros 90 foram jogados. No próximo domingo, temos mais 90 minutos. Estou tranquilo. Dificuldades se encontra, ainda mais contra a melhor equipe do campeonato – avalia Renato Gaúcho.

Além de admitir que sua equipe não esteve "tão bem", o treinador atrelou o tento rival, anotado por Juninho, a uma desatenção de seu sistema defensivo. O comandante ainda explicou as opções que fez na segunda etapa, com os ingressos de Lucas Barrios, Everton e Lincoln, nas vagas de Léo Moura, Pedro Rocha e Bolaños, respectivamente. Renato nega, porém, que tenha de corrigir detalhes de sua equipe para buscar a classificação fora de casa.

– (Fiz as trocas) porque não vinham rendendo. Nossa equipe não estava reagindo. Eu tenho três substituições e mudei para tentar mudar o panorama. Não é corrigir. O Novo Hamburgo fez uma boa marcação. Fez gol fora de casa. Hoje, o Grêmio criou bem menos que nos outros jogos, devido a marcação que o Novo Hamburgo fez. Fizemos um gol, e faltou atenção no gol deles. A coisa que mais peço é atenção nos 90 minutos. Por uma falta de atenção, tomamos um gol – analisa o treinador.

O empate frustrante em casa obriga o Grêmio a marcar no Estádio do Vale para avançar à final. O Tricolor se classifica com uma vitória, ou com um empate com mais de dois marcados. O Novo Hamburgo joga por um 0 a 0, graças ao tento marcado no reduto rival. As duas equipes duelam pelo jogo da volta no próximo domingo, às 19h. Antes, porém, o Tricolor tem compromisso pela Libertadores. Na quinta-feira, às 21h45, a equipe encara o Guaraní, do Paraguai, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo 8.

