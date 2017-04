A 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza em Santa Catarina inicia amanhã, dia 17 de abril, e se estenderá até 26 de maio, sendo o dia 13 de maio o dia D de mobilização nacional, conforme o novo calendário anunciado pelo Ministério da Saúde. Em Santa Catarina, 1.864.566 pessoas deverão ser imunizadas este ano. Em Concórdia mais de 19 mil pessoas têm direito a receber a vacina gratuitamente.

A novidade para este ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo. Para receber a vacina, basta se dirigir a uma unidade de saúde com sala de vacina. “Os professores precisam apresentar comprovante de vínculo com uma instituição de ensino e as pessoas dos grupos de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais precisam apresentar prescrição médica com a indicação para a vacina”, explica a enfermeira Vanessa Vieira da Silva, gerente de Imunização da Dive/SC.

Poderão se vacinar todas aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco: pessoas com 60 anos ou mais, grávidas e mulheres até 45 dias depois do parto, crianças de seis meses até cinco anos, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde, presidiários e pessoas que trabalham no sistema prisional, professores das redes pública e privada, e toda a população indígena. Pacientes já cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem se dirigir aos postos que estão cadastrados.

