A caminhonete encontrada em uma ribanceira na SC-135, na comunidade de Zonalta, na manhã deste domingo, dia 16, transportava 147 quilos de maconha. A PM recolheu a droga do veículo e os “tabletes” que caíram nas proximidades. O recolhimento e pesagem foram encerrados às 17h.

A polícia de Piratuba também fez buscas na região, pelos proprietários da maconha apreendida. O trabalho teve o apoio da equipe do helicóptero Águia de Lages e do Canil de Joaçaba. Até o momento ninguém foi localizado. “É uma quantidade de drogas elevada e há muito tempo não se tem notícias de uma apreensão deste porte na região. Assim que a informação chegou uma guarnição se deslocou até o local. Sabíamos do acidente e ao chegar os policiais se surpreenderam com os tabletes”, conta o tenente Garcez, que comanda a Companhia de Capinzal, que abrange o Pelotão de Piratuba.

Ele relata que o trabalho foi intenso. “Reunimos vários policiais e trabalhamos o dia todo no caso, fazendo buscas, pesando os pacotes e levantando informações. Contamos com equipes da PM de Piratuba, inclusive com policiais que estavam de folga, outros que estariam encerrando o turno, todos se empenharam. Também tivemos apoio do Canil de Herval, Polícia Civil, IGP, Helicóptero Águia, ou seja, é um caso diferente e a mobilização foi necessária”, destaca Garcez.

A PM constatou que a caminhonete usada no transporte das drogas é clonada. Ela tem placas MKR – 7221 de Gaspar, “Conseguimos fazer contato com o proprietário da L-200 que realmente tem essa placa. Ele confirmou que o veículo dele estava na garagem hoje e também contou que vem recebendo notificações, ou seja, esta que tombou era clonada”, conta o tenente.

Sobre a droga, o tenente informou que a polícia ainda não sabe a origem e o destino, mas já apurou que a caminhonete teria passado por regiões do Paraná. “O caso não termina aqui e vamos seguir trabalhando através dos sistemas informatizados das polícias Militar, Civil, Rodoviária, sistemas de monitoramento e busca de informações, com o objetivo de apurar de onde saiu e para onde ia essa droga”, adianta ele.

Entenda o caso:

Um morador da comunidade de Zonalta, interior de Piratuba, encontrou uma L-200 Triton em uma ribanceira na manhã do domingo, dia 16. Ele avistou o veículo quando saia de casa para iniciar os serviços na propriedade rural. Na caminhonete e ao redor, vários “tabletes” de maconha foram encontrados. A PM foi acionada para apurar os fatos e acredita que o condutor e ocupantes, que não estavam no local, tenham capotado o carro ainda na madrugada.