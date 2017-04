Uma caminhonete L-200 Triton, placas de Gaspar, com várias caixas carregadas com maconha, capotou na comunidade de Zonalta, na SC-135, interior de Piratuba. O trajeto onde o acidente aconteceu dá acesso à Usina de Machadinho e liga os Estados de SC e RS.

O veículo foi encontrado em uma ribanceira na manhã deste domingo, dia 16, por um morador que iria iniciar os serviços na propriedade rural. O condutor ou mais ocupantes não foram localizados.

A Polícia Militar de Piratuba foi acionada e foi até o local, onde encontrou várias caixas com a droga. Algumas estavam dentro do veículo e outras ao longo do barranco. A guarnição acredita que o acidente tenha ocorrido na madrugada. De acordo com PM, a caminhonete é clonada.

A Polícia Civil e o IGP de Joaçaba também foram acionados para apurar os fatos e recolher o material para perícia.