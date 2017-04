Empate no jogo da volta garante colorado na final do Gauchão.

A vantagem poderia ser maior, mas é uma vantagem. Foi esse o sentimento dos jogadores colorados após a vitória por 1 a 0 sobre o Caxias na noite deste sábado, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão. O resultado faz o time da capital jogar pelo empate no confronto da volta, no Centenário, no próximo domingo.

Autor do único gol da partida, que coloca o Inter mais perto da decisão, Rodrigo Dourado explicou a queda de rendimento no segundo tempo pelo cansaço provocado pela sequência de jogos. O volante lembrou o pouco tempo de descanso entre o duelo da última quarta-feira contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, e a primeira decisão contra o time da Serra.

– É normal. A gente vem não só do Corinthians, quarto jogo seguido, dois contra o Cruzeiro. É difícil se sustentar. Quarta tem de novo. Tivemos um dia de descanso, três dias entre um jogo e outro, não se recupera totalmente. Mas quem quer ser campeão de tudo tem passar por isso – destacou o volante, antes de falar sobre o gol. – Fico feliz, foi importante para encaminhar a classificação.

Já Uendel ressaltou a superioridade do Inter na primeira etapa, na qual dominou o rival e poderia ter feito mais. Mas também lembrou que a equipe ficou com um jogador a menos após a expulsão de William, aos 21 minutos do segundo tempo. No final, o saldo foi positivo, avaliou.

– Criamos para fazer mais, ficamos com um homem a menos, ficou mais difícil, mas soubemos administrar. Antônio (Carlos Zago) foi inteligente, segurou mais a equipe. Soubemos usar o elenco e temos a vantagem importante para o jogo de volta – destacou o lateral.

Com o resultado, o Inter só precisa de um empate no duelo do próximo domingo, dia 23, no Centenário. A equipe de Zago pode até perder por um gol de diferença, desde que marque gol, em função do saldo qualificado. Já o Caxias fica com a vaga na decisão se vencer por dois ou mais gols de diferença. Um novo 1 a 0 em favor do time grená leva a decisão para os pênaltis.

(Fonte: Globoesporte)