Veículo parou no pátio de uma empresa que fica ao lado da via / Fotos: Cristiano Mortari

Um Ford Ka com placas de Concórdia capotou no município na manhã deste domingo de Páscoa na Rua Tancredo Neves, próximo ao Posto Delta. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 06:30h e atenderam a condutora no local. M.N.P, de 40 anos, que estava sozinha no veículo, sofreu ferimentos leves e reclamava de dores na coluna. Ela foi conduzida ao Hospital São Francisco.

De acordo com as informações apuradas no local, ela seguia no sentido centro quando perdeu o controle do veículo. O carro saiu da pista, passou pela calçada e capotou, parando no pátio de uma empresa. Chovia no momento.

Ela voltava da BR-153, de onde deixou o marido que é caminhoneiro e iria viajar. Mesmo depois do acidente ela conseguiu ligar para o esposo que voltou e acionou os Bombeiros. A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento de informações.