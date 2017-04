Uma colisão frontal deixou duas pessoas feridas por volta das 19h deste sábado, dia 15, na SC - 355, no acesso ao município de Presidente Castello Branco. Um Chevette com placas de Concórdia e um Corsa de Xaxim é que bateram.

O Corpo de Bombeiros de Catanduvas e o SAMU de Jaborá foram acionados e fizeram o atendimento das vítimas no local. O condutor do carro de Concórdia, D. M., de 77 anos, estava sozinho e foi conduzido ao Hospital São Francisco. Ele apresentava ferimentos leves.

As outras três pessoas que estavam no Corsa, uma idosa de 82 anos, um homem de 25 e uma criança de 14, foram levadas para o Hospital de Joaçaba, todos com ferimentos pelo corpo, mas sem gravidade.