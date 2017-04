Marcelo Michelon, que é acusado de matar Ronaldo Pinheiro em dezembro de 2015, na Rua Dr. Maruri, foi preso na tarde deste sábado, dia 15. A Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão emitido pelo Ministério Público.

De acordo com as informações apuradas, o MP teria pedido a prisão do suspeito em função de que ele tentava fazer contato com algumas pessoas que possivelmente seriam testemunhas do caso e prestariam depoimento na Audiência de Instrução e Julgamento, no dia 23 de junho.

Relembre o caso:

O fato foi registrado em dezembro de 2015, após uma briga, na rua Doutor Maruri, no centro de Concórdia. A vítima, que tinha 22 anos, foi atingida por três golpes de arma branca nas costas. No dia dos fatos, houve um evento na rua coberta onde teria começado a briga e terminado próximo há um posto de combustíveis, onde a vitima foi agredida.

Ronalto Pinheiro chegou a ser atendido com vida uma equipe dos Bombeiros Voluntários, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco.