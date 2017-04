A reconstruída Chapecoense está na decisão do Campeonato Catarinense. O time formado praticamente do zero após a tragédia aérea na Colômbia venceu o Joinville por 2 a 0, neste sábado à tarde (15), na Arena Condá, conquistou o título do returno e, por consequência, a classificação à final. Para completar a festa, estes triunfos garantem à agremiação o Troféu Sandro Pallaoro, uma homenagem ao presidente da Chape que perdeu a vida no desastre de 29 de novembro.

Muitos torcedores deixaram para entrar na Arena Condá em cima da hora e perderam os primeiros minutos de bola rolando. Sorte deles que o gol da Chapecoense saiu apenas aos 34 minutos. Danrlei tem nome de goleiro multicampeão pelo Grêmio nos anos 1990, mas é zagueiro e não pode colocar a mão na bola. Colocou. Pênalti cometido pelo defensor do Joinville. Reinaldo cobrou com categoria e abriu o placar. O gol premiou a equipe que buscou mais o gol na primeira etapa. O Verdão criou outras oportunidades. O JEC, por sua vez, assustou apenas uma vez.

A Chapecoense voltou à segunda etapa disposta a ampliar a vantagem. O domínio foi ainda maior em relação aos primeiros 45 minutos. O Verdão empilhou oportunidades para aumentar a diferença. O Joinville teve algumas escapadas, mas sem levar muito perigo. Para afastar a máxima “quem não faz, leva”, a Chape tratou de marcar o segundo aos 38 minutos, em um belo gol de Túlio de Melo. Ainda houve tempo para os jogadores limparem os cartões para a final.

A vitória rendeu para a Chapecoense o Troféu Sandro Pallaoro, que corresponde ao título do returno, e a segunda vaga à final do Catarinão. Tudo isso foi conquistado com uma rodada de antecedência. Além de fazer a sua parte, o Verdão acabou beneficiado com o surpreendente tropeço do Avaí em casa diante do lanterna Almirante Barroso na disputa pela liderança da classificação geral. Com isso, vai decidir a taça em Chapecó, no dia 7 de maio, e podendo empatar em saldo de gols nos dois jogos. O Leão da Ilha, aliás, que será o adversário da Chape na decisão por ter vencido o turno. A ida será no dia 30 de abril, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O próximo compromisso da equipe do técnico Vagner Mancini no Estadual está marcado para domingo (23) contra o Criciúma, no Sul. Apenas para cumprir tabela. Antes, porém, o clube verde-branco vai encarar o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (18), às 21h45, na Arena Condá, pela terceira rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores. Todos da chave têm três pontos. Os outros integrantes são Lanús (Argentina) e Zulia (Venezuela).

(Fonte: Diário do Iguaçu).