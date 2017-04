O município de Concórdia exportou US$ 1.048.125 no mês de março desse ano. A informação consta no levantamento da Secretaria de Comércio Exterior, do Governo Federal. No terceiro mês do ano, as empresas da Capital do Trabalho compraram de outros países R$ 554.784, com saldo positivo para o período de R$ 493.341. Nos primeiros três meses do ano, o montante já vendido para fora do país chega a US$ 3.328.312 e o saldo nesse período é positivo de R$ 1.131.970.

Conforme a Secretaria de Comércio Exterior, o principal destino dos produtos concordienses foram Argentina, Uruguai, Vietnã, Itália, Chile e Paraguai. Já os produtos importados vieram de países como China, Argentina, Índia, Itália, Alemanha, Suíça, Eslováquia, Paraguai, Coreia do Sul e Indonésia.

De acordo com informações da própria secretaria, os principais produtos exportados de Concórdia foram carnes, miudezas e sangue. Já os produtos comprados de outros países foram, em termos de valores, pneus e acessórios sanitários para acabamentos.