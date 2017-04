Sorteio contou com a participação de representantes de todos os Supermercados

O presente de Páscoa da Rede Super Mais de Supermercados foi para o município de Ipumirim. O Fiat Mobi 0 km da Promoção Premiada, foi sorteado na tarde deste sábado, dia 15, na Central da Rede, em Concórdia. Gilmar Biffi de Ipumirim, que fez compras no Supermercado Sabisa, é que ganhou o veículo.

A promoção iniciou ainda em setembro do ano passado e de acordo com os organizadores, mais de 100 mil cupons foram preenchidos. “Além de alavancar as vendas, o objetivo também foi dar esta oportunidade para nossos clientes, de concorrer ao carro novo. Foram vários meses para que eles pudessem preencher cupons”, relata o presidente da Rede, Marco Antônio Ramos. “Agradecemos aos clientes, associados e parceiros da promoção”, registra.

Mercados de Concórdia e da região participaram. “A campanha incentivou a compra nos mercados da Rede, mas também pensamos nos clientes. Não é um simples prêmio, é um carro zero quilômetro. Iniciamos em setembro e como previsto, fizemos o sorteio hoje, mostrando a seriedade e a credibilidade da promoção e dos associados. Nesta segunda-feira o veículo será entregue ao ganhador”, destaca um dos organizadores, Valdemar Resmini.