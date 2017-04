Boletos do tributo podem ser baixados pela internet, no site da prefeitura.

IPTU em Lindóia do Sul vence no dia dez de maio

A Prefeitura de Lindóia do Sul está disponibilizando os carnês do IPTU 2017. O mesmo pode ser impresso pela internet, no site da Prefeitura, o www.lindoiadosul.sc.gov.br. Conforme a Prefeitura de Lindóia do Sul, o imposto poderá ser pago em cota única até o dia 10 de maio, com 20% de desconto para os contribuintes que não possuem dívida com o Município. Para quem tem débito, o desconto é de 10%.

O IPTU também poderá ser pago de forma parcelado em até cinco vezes, sem os descontos. A primeira parcela ou cota única será no dia 10 de maio. Nesse ano, o reajuste do imposto equivale a inflação do período, que é de 7,38%.