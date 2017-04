Depois de Joaçaba ter sido o palco da estreia da Copa Scherer 4x4 Carbon Free, Capinzal já se prepara para receber a terceira e quarta etapas, no dia 06 de maio, no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro, no acesso sentido ao município de Piratuba.

As inscrições poderão ser feitas no local a partir das 10hs ou antecipadamente pelo site www.maisrally.com.br, lembrando que a ordem de largada se dá pela ordem de inscrição. A prova será composta por trechos mistos de reflorestamento com erosões, banhados e curvas de nível. Serão 83 km de prova, aproximadamente, com duração de 3h30min.

“A prova já está 100% organizada, planilhada e aferida. Essas duas etapas vão requerer dos pilotos e navegadores muita técnica e habilidade. Vai ser uma prova legal de ser percorrida, esperamos que público e competidores gostem bastante”, expõe Kassiano Kerber, que é uma dos responsáveis pela etapa de Capinzal.

Todas as etapas da Copa Scherer contam com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também conta com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg Beer, Hotel Kirst, Fidelys e Fullgaz.

Copa Scherer 4x4 Carbon Free

O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos é neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore é plantada.