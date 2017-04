A Universidade do Contestado de Concórdia está oferecendo vagas em cinco cursos de graduação através do Vestibular da Acafe. Estão sendo ofertados os cursos de Enfermagen, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia e Administração. Cada um com quarenta vagas.

As inscrições para o Vestibular UnC/Acafe devem ser realizadas pelo site www.acafe.org.br, até o dia 15 de maio com o preenchimento do requerimento de inscrição e pagamento da taxa no valor de R$ 90. A prova será no dia 11 de junho.

A UnC Concórdia também estará ofertando dois cursos pelo Vestibular de Inverno da Universidade do Contestado, sendo 40 vagas para Engenharia Civil e Pedagogia.