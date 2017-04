A semana que passou foi marcada por tensão em Brasília, com a divulgação da lista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Nela consta o nome de políticos que agora são alvos de investigação da Operação Lava Jato. A nominata inclui pelo menos oito ministros do governo Temer, 24 senadores e 39 deputados federais. Os inquéritos foram abertos através de pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base nas delações dos 78 executivos e ex-executivos do grupo Odebrecht.

O clima pesado na Capital Federal paralisou os trabalhos no Congresso Nacional. O Projeto de Lei que trata da renegociação das dívidas dos estados não foi votada. A reclamação é do deputado federal, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. "Estamos assistindo com perplexidade a maior história de corrupção da humanidade. O clima é de apreensão em Brasília. Nada se votou nesta semana, nem a renegociação das dívidas dos estados porque o assunto é polêmico, ainda mais com a situação do Rio de Janeiro, já que roubalheira quebrou esse estado", afirma. Para Maldaner, a lista do ministro Fachim caiu como um terremoto em Brasília e pode tirar um terço do Congresso Nacional em 2018.

Conforme já informado, a abertura do inquérito não significa que os investigados respondem por algum crime. Eles só se tornam réus mediante decisão do STF, o que não tem data para acontecer. Segundo o Estado, os crimes mais frequentes descritos pelos delatores são corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, além de citações a formação de cartel a frautde a licitações.