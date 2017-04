Se vencer o Joinville, o Verdão do Oeste pode ir para a final do Catarinense.

Chapecoense pode conquistar o título do returno do Catarinense

Um jogo de muita emoção Este é o tom para o confronto entre Chapecoense e Joinville neste sábado (15), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó. A partida é válida pela penúltima rodada do returno do Campeonato Catarinense.

A semana do Verdão iniciou com uma rápida folga ao grupo depois da vitória diante do Metropolitano, em Blumenau, no último domingo (9). O técnico Vagner Mancini priorizou os treinamentos táticos e finalizou com um recreativo na manhã desta sexta-feira (14), no CT da Água Amarela. A única novidade em relação ao compromisso anterior é o retorno do volante Luiz Antônio, que cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, Moisés Ribeiro volta para o banco.

Luiz Antônio valoriza o adversário, a importância do apoio do torcedor e ingredientes para ter sucesso na partida. “O time deles é bem montado e, acima de tudo, estamos com os pés no chão e sabemos que necessitamos de tranquilidade para fazer um bom jogo e sair com a vitória. Esperamos que eles (torcedores) encham o estádio, apoiem a gente, pois é muito importante neste jogo que é decisivo, o apoio do torcedor é fundamental”, comentou o meio-campista.

A conquista desta fase do Catarinão é tratada como questão de honra para a Chape. Além da condição de finalista, está em jogo a Taça Sandro Pallaoro, uma homenagem ao presidente mais vitorioso da história do clube. Ele foi uma das 71 pessoas que perderam a vida na queda do avião fretado que levava a equipe do Oeste para a final da Copa Sul-Americana, em novembro, na Colômbia. Apenas seis sobreviveram.

A Chape antecipa as conquistas – título do returno, Troféu Sandro Pallaoro e vaga à decisão do Estadual – se derrotar o JEC, concorrente direto. Na última rodada, o time verde-branco vai visitar o Criciúma, no próximo domingo. O Avaí faturou a primeira vaga à final por ter vencido o turno.

(Fonte: Diário do Iguaçu)