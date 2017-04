Em dois deles, os motociclistas foram socorridos com suspeita de fratura na mandíbula.

Bombeiros atendem a três acidentes com motociclistas durante a madrugada

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia atendeu a três acidentes de moto na madrugada deste sábado, dia 15, em Concórdia. Nos três casos, os motociclistas ficaram feridos.

O primeiro acidente foi por volta da 0h20, na Adolfo Konder, no centro de Concórdia. Foi uma queda de moto em que o condutor, de 19 anos, foi conduzido ao hospital com suspeita de fratura no maxilar, mandíbula e escoriações.

O segundo foi por volta das 2h. Foi uma colisão entre moto com portão de uma mecânica. O fato foi registrado na rua João José de Vargas, no Industriários. O motociclista também foi atentido com suspeita de fratura na mandíbula.

Por vola das 2h30 houve uma queda de moto na rua São Lucas, no bairro Santa Rita. O motociclista de 20 anos foi conduzido ao Hospital São Francisco de Concórdia com ferimentos.