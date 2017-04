PM também recuperou uma moto furtada em Concórdia e que estava com a dupla

Fugitivos do Casep de Concórdia são detidos em Irani

A Polícia Militar de Irani localizou e apreendeu os dois menores que haviam fugido do Casep de Concórdia na última quarta - feira, dia 12. A apreensão foi feita na manhã deste sábado, dia 15 no Bairro Alto Irani, às 8:30h.

De acordo com o sargento Galeassi, após uma denúncia anônima a guarnição se deslocou até a casa dos pais de um dos menores. "Reunimos as guarnições que estavam saindo do plantão e a que estava iniciando o trabalho e fomos até o local indicado pela denúncia. Ao avistar os policiais os menores tentaram fugir por trás da residência, mas a PM já havia feito o cerco e conseguiu deter a dupla", relata.

Com eles a PM encontrou uma moto com placas de Concórdia, furtada na madrugada e utilizada para o deslocamento até Irani.

Os menores foram conduzidos até a Central de Polícia Civil de Concórdia e serão encaminhados ao Casep. A moto também já foi entregue na Delegacia de Concórdia.

(Informações - Repórter André Krüger)