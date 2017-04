Os irmãos de iniciais D.P.P, um com 22 anos e outro com 23, foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Concórdia. A ação da Polícia Militar aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 14. Além de encontrar maconha e cocaína em um veículo, os policiais também encontraram entorpecentes na casa da dupla.

Durante a tarde, em abordagem na rua João Suzim Marini, a PM apreendeu 56,3 gramas de maconha e 4,4 gramas de cocaína, em um Santana com placas de Concórdia. Com os irmãos a guarnição também apreendeu R$ 720,00. A dupla foi encaminhada para a Central de Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos. Durante a ação, um dos ocupantes do carro recebeu uma ligação de outra pessoa, que pedia por drogas.

A PM seguiu no caso e foi até a residência dos dois detidos. Na casa, que fica no Bairro Frei Lency, os policiais localizaram mais 1,630 kg de maconha, jogos de vídeo game PS3, um televisor da marca Philco, uma caixa de som amplificada da marca Fran e mais R$ 2.726,86 em espécie.

(Com informações do repórter André Krüger).