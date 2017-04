Demorou um pouco, mas, enfim, o Inter parece ter encontrado um rumo. Após três meses de trabalho, Antônio Carlos Zago começa a fazer o time evoluir. E, de quebra, deverá repetir a formação pela primeira vez em duas partidas seguidas.

Na última quarta-feira, apesar de não ter superado o Corinthians pela Copa do Brasil (empate em 1 a 1), o desempenho da equipe foi celebrado pelos colorados. Empolgado, Zago avaliou como o melhor desempenho do time na temporada.

– Acima de tudo, fizemos uma excelente apresentação. Temos uma proposta de jogo, que é a posse de bola na intermediária do adversário. Estamos trabalhando intensamente para melhorar. Hoje (quarta), fizemos a melhor apresentação do ano – destacou.

O técnico também tem outros motivos para comemorar. Carlinhos levou o terceiro cartão amarelo pela Copa do Brasil, mas está liberado para enfrentar o Caxias neste final de semana. E, sem problemas de lesão ou suspensão no estadual, a tendência é que o treinador repita a mesma escalação em duas partidas consecutivas em 94 dias de trabalho (que completará no sábado).

O provável time aponta para Marcelo Lomba; William, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel e D'Alessandro; Nico López e Brenner.

A rotatividade tem marcado o trabalho de Zago até aqui. Prova disso é que, em 21 jogos, já deu oportunidade a 42 jogadores diferentes. O último a estrear foi Felipe Gutiérrez, que não está inscrito no Gauchão. O chileno entrou na vaga de Edenílson aos 38 minutos do segundo tempo diante do Timão. E se credencia a ganhar o lugar de Carlinhos para o duelo em São Paulo, com Uendel recuado novamente à lateral esquerda.

É bem verdade que Zago sofreu até encontrar uma formação, mas os antecessores dele também não tiveram vida fácil. O Inter não sabe o que é repetir uma escalação desde quando Argel Fucks era o técnico. Na ocasião, nos dia 29 de maio e 1º de junho, superou Santos e Atlético-PR, ambos por 1 a 0. A formação teve: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Gustavo Ferrareis e Andrigo; Eduardo Sasha e Vitinho.

