O mistério seguirá a rondar a Arena até uma hora antes do jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo, no domingo, pela ida da semifinal do Gauchão. Ausente no treino da manhã desta sexta-feira, Bolaños sente “dores musculares”, conforme o técnico Renato Gaúcho referiu em entrevista coletiva. Pedro Geromel, que voltou a trabalhar com o grupo, também não teve a escalação garantida.

Contudo, as dúvidas levantadas por Renato não são novidade. Como de costume, fez questão de afirmar que o mistério fica por conta do público e do rival do Vale do Sinos. O comandante disse que já tem o time que entrará em campo às 16h de domingo na cabeça, mas relacionou 24 jogadores, e todos podem começar a partida.

– O Bolaños está com dores musculares, ficou fazendo trabalho na fisioterapia. Geromel voltou junto com o grupo hoje (sexta). O mistério está na cabeça de vocês. Na minha, não tem nenhum. Têm 24 jogadores concentrados. Qualquer um pode entrar em campo no domingo – resumiu.

Beto da Silva também foi novidade nesta manhã, em atividade tática de campo reduzido, mas com ressalvas. O atacante atuou como curinga, sem participar da fase defensiva, em mais um teste na transição para voltar a ficar à disposição. O peruano se recupera de lesão muscular e ainda não estreou pelo Grêmio.

– Vai depender dele (Beto da Silva). Se recuperou de uma lesão grave, muscular. Agora está trabalhando com o grupo. Ontem (quinta) começou a trabalhar com bola, treinou hoje (sexta) de novo com o grupo. Mas quem tem que dar a resposta é o jogador. Se ele não sentir nada, a gente vai aumentando o trabalho até estar pronto – comentou Renato.

O elenco gremista se reapresenta para uma última atividade na manhã deste sábado, na Arena. O Grêmio recebe o Novo Hamburgo em casa neste domingo, às 16h, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. A volta está marcada para o próximo domingo, dia 23.

(Fonte: Globoesporte).