Na manhã desta quinta-feira, dia 13, a Patrulha Escolar juntamente com o Canil Setorial do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20º BPM/Fron), realizaram demonstração com os cães para os alunos da Escola Municipal Concórdia (CAIC). As atividades preventivas estão sendo desenvolvidas junto as escolas do município, visando tornar o ambiente escolar ainda mais seguro.

(Fonte: PM)