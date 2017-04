Depois de perder por goleada na estreia, as equipes infantil e juvenil do Concórdia Atlético Clube venceram pela segunda rodada da série B do Campeonato Catarinense de Futebol. As partidas contra o Operário de Mafra foram disputadas na manhã desta sexta-feira, dia 14, no Estádio Municipal domingos Machado de Lima.

Pelo infantil, o placar foi de 8 a 0 para o CAC. Pelo juvenil, o resultado foi de 3 a 1.

Na próxima rodada, o Concórdia vai a Palhoça enfrentar o Camboriú, no sábado, dia 22, no Estádio Renato Silveira, em Palhoça.