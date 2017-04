Com vitória de 2 a 0 sobre o Operário de Mafra, o Galo do Oeste foi a sete pontos.

O Concórdia Atlético Clube conquistou mais uma vitória dentro da Copa SC Sub-20. O CAC venceu o Operário de Mafra na abertura da quarta rodada da competição, na tarde desta sexta-feira, dia 14, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Com o placar de 2 a 0, o Galo do Oeste foi a sete pontos no certame e deve ganhar mais algumas posições dependendo dos demais jogos que estão programados para este feriadão de Páscoa.

Os gols da partida foram marcados por Marlon e Itazinho.

Na próxima rodada, o Concórdia vai a Balneário Gaivota, enfrentar o Internacional de Lages, pela quinta rodada da competição. A partida está programada para o próximo dia 22.