A Polícia Militar de Concórdia apreendeu 56,3 gramas de maconha e 4,4 gramas de cocaína, ainda deteve duas pessoas. A droga foi localizada durante abordagem na rua João Suzim Marini, no centro de Concórdia, na tarde desta sexta-feira, dia 14. Na ocasião foi parado um Santana, com placas de Concórdia, com dois ocupantes, que são irmãos. O condutor de iniciais D.P.P, de 22 anos, e o carona D.P.P, de 23 anos. Com os dois, a PM encontrou R$ 720 em espécie.

De acordo com a PM, na hora da abordagem, o telefone de um dos ocupantes do veículo tocou e do outro lado, alguém perguntava pela droga. Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a Central de Polícia Civil para esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).