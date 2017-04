A proposta é levantar um diagnóstico e prestar uma consultoria nas questões administrativas, gestão de pessoal e principalmente no planejamento das ações do governo municipal. Basicamente é isso que oferece o Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae. O trabalho, objetivos e possíveis resultados do programa foram apresentados nesta semana, ao prefeito Rogério Pacheco e a alguns integrantes da equipe de governo, que passarão a analisar a proposta de parceria. O programa propõe a implantação de políticas de desenvolvimento nos eixos de desburocratização, compras públicas, gestão de projetos, educação empreendedora, pesquisas e planejamento estratégico da gestão.

O coordenador Regional Oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, explicou que a solução visa auxiliar os municípios no desenvolvimento do ambiente de negócios. “A metodologia inicia com diagnóstico, levantamento de oportunidades, seleção de projetos a serem elencados e segue com implementação das ações. Tecnicamente, o município terá um mapa em mãos e o Sebrae servirá como instrumento, para auxiliar no desenvolvimento de iniciativas que foquem a visão de futuro que com importantes ganhos para a sociedade”, informou o coordenador.

Como a Administração Municipal busca alternativas para agregar algo na estrutura administrativa e na equipe de trabalho, para consequentemente executar ações alinhadas ao Plano de Governo, o programa surge como uma boa opção. “A aposta seria no sentido de obter suporte para o desenvolvimento local. Percebo que as ações do Sebrae podem promover um incremento maior à sociedade. A parceria está bem encaminhada e o foco principal é incrementar ações que reflitam positivamente na população”, comenta o prefeito.

Na prática, depois de amplo levantamento em todas as áreas da administração, o Sebrae oferecerá um diagnóstico e apontará caminhos. A execução ficará por conta das pessoas que já estão trabalhando para o município, que estarão mais preparadas e com ferramentas para um desempenho alinhado. A metodologia será fundamental para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA), que definirá as ações dos quatro anos de governo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)